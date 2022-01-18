Сбой на «Госуслугах» оставил москвичей без медицинской помощи. Скрин

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Город. Курган, госуслуги, сайт госуслуг, портал не доступен
Сбой на Госуслугах оставил россиян без части сервисов Фото:

На едином портале государственных услуг РФ зафиксирован крупный сбой. В результате неисправности пользователи из Москвы лишились возможности вызвать врача на дом, а также связаться с экстренными службами.

«На Госуслугах сбой. Не получается вызвать врача на дом», — сообщает telegram-канал «Москва сейчас».

Москвичам оказались недоступны вызов врача на дом и звонок в 122
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На едином портале государственных услуг РФ зафиксирован крупный сбой. В результате неисправности пользователи из Москвы лишились возможности вызвать врача на дом, а также связаться с экстренными службами. «На Госуслугах сбой. Не получается вызвать врача на дом», — сообщает telegram-канал «Москва сейчас».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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