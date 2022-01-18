Сбой на Госуслугах оставил россиян без части сервисов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На едином портале государственных услуг РФ зафиксирован крупный сбой. В результате неисправности пользователи из Москвы лишились возможности вызвать врача на дом, а также связаться с экстренными службами.

«На Госуслугах сбой. Не получается вызвать врача на дом», — сообщает telegram-канал «Москва сейчас».

Москвичам оказались недоступны вызов врача на дом и звонок в 122 Фото: telegram-канал «Москва сейчас»