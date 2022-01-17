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Крупнейший аэропорт ЯНАО принял почти миллион пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, bombardier, ямал, crj 300, сотрудники аэропорт
Годовой пассажиропоток аэропорта превысил значения 2020 года Фото:

Пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) в 2021 году составил более 955 тысяч пассажиров. Об этом в итогах работы аэропорта сообщила пресс-служба компании.

«За минувший год аэропорт Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) обслужил 955,8 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении на сайте аэропорта. В пресс-службе отметили, что годовой пассажиропоток превысил значения 2020 года.

Между тем в компании добавили, что достичь показателей допандемийного 2019 года им не удалось. В 2021 году было обслужено на 2,5% меньше пассажиров, чем два года назад.

Также авиакомпания «Ямал» подвела итоги 2021 года. За год компания перевезла 1 260 000 пассажиров. Чартерными рейсами воспользовались 450 тысяч пассажиров и 17 тысяч детей из многодетных семей ЯНАО летали вместе с «Ямалом».

Ранее URA.RU сообщало, что из аэропорта Нового Уренгоя на зимние праздники улетело 37 тысяч ямальцев. Самым загруженным днем в работе аэропорта было 8 января — услугами аэропорта воспользовались более трех тысяч пассажиров на 47 рейсах.

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Пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) в 2021 году составил более 955 тысяч пассажиров. Об этом в итогах работы аэропорта сообщила пресс-служба компании. «За минувший год аэропорт Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) обслужил 955,8 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении на сайте аэропорта. В пресс-службе отметили, что годовой пассажиропоток превысил значения 2020 года. Между тем в компании добавили, что достичь показателей допандемийного 2019 года им не удалось. В 2021 году было обслужено на 2,5% меньше пассажиров, чем два года назад. Также авиакомпания «Ямал» подвела итоги 2021 года. За год компания перевезла 1 260 000 пассажиров. Чартерными рейсами воспользовались 450 тысяч пассажиров и 17 тысяч детей из многодетных семей ЯНАО летали вместе с «Ямалом». Ранее URA.RU сообщало, что из аэропорта Нового Уренгоя на зимние праздники улетело 37 тысяч ямальцев. Самым загруженным днем в работе аэропорта было 8 января — услугами аэропорта воспользовались более трех тысяч пассажиров на 47 рейсах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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