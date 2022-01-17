За порядок в мэрии Шадринска будет отвечать бизнесмен из Чувашии

Предприниматель из Чувашии стала победителем торгов на право уборки помещений в мэрии Шадринска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель из Чувашии Наталья Тимошкина стала победителем аукциона на оказание услуг по уборке помещений в администрации Шадринска Курганской области. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«К участию в аукционе в электронной форме допущено четыре заявки. Признать победителем аукциона в электронной форме по объекту закупки „Оказание услуг по уборке помещений в здании администрации Шадринска“ участника: Тимошкина Наталья Александровна», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

Из четырех участников аукциона только один, Артем Свердлов, является представителем шадринского бизнеса. Еще два участника торгов, согласно открытым данным, зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Тимошкина предложила наименьшую стоимость контракта — 1,1 млн рублей при начальной цене торгов 1,468 млн рублей. За эти деньги требуется проводить ежедневную уборку служебных кабинетов, мест общего пользования (лестницы, тамбуры, фойе), технических помещений (санузлы, столовая). Срок оказания услуг: с 1 февраля по 31 декабря 2022 года.

Номера телефона Тимошкиной в распоряжении URA.RU нет. Согласно данным СБИС, она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в городе Шумерля Чувашской Республики в сентябре 2021 года. Предприниматель несколько раз участвовала в закупках в разных регионах (в том числе на уборку в Курганском центре социальной помощи семье и детям), но закупка на уборку помещений мэрии Шадринска стала первой, где Тимошкина победила.

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