В Госдуме поддержали пожизненное заключение для педофилов

Педофилы будут сидеть в тюрьме, при этом возраст жертвы не имеет значения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому ранее судимые педофилы должны будут пожизненно сидеть в тюрьме, если еще раз совершат аналогичное преступление. Об этом сообщалось в ходе заседания Госдумы, которое транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о том, что преступникам, совершившим тяжкие преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, будет грозить пожизненный срок. Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 „Изнасилование“ и 132 „Насильственные действия сексуального характера“», — говорится на заседании.

При этом совершенно не важен возраст жертв, уточняет «Федеральное агентство новостей». Законопроект об ужесточении наказания для педофилов внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года, пишет «Царьград». На данный момент к пожизненному лишению свободы приговаривают тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет, передает телеканал 360.

Инициатором этого законопроекта был спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он пообещал сделать все возможное, чтобы парламент принял закон о пожизненном сроке для педофилов. Закон предусматривает самые жесткие условия содержания последних.

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