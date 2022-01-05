Вячеслав Володин заявил, что педофилы должны отбывать наказание в самых жестких условиях Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин пообещал сделать все возможное, чтобы парламент принял закон о пожизненном сроке для педофилов уже в январе. Закон предусматривает самые жесткие условия содержания педофилов.

«Страшная трагедия в Костроме. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее в Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Обвиняемые признали свою вину. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что для педофилов необходимо ввести смертную казнь.

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