Вирусолог предрек пик заболеваемости «Омикроном» в РФ

17 января 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Число заражений штаммом «Омикрон» превысит 100 тысяч человек в сутки, считает Александр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пик заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в России придется на февраль 2022 года. Такое мнение высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — сказал Чепурнов в интервью изданию lenta.ru. Вирусолог отметил, что число заражений штаммом «Омикрон» на его пике превысит 100 тысяч человек в сутки. «Заболеваемость по всем странам, которых это на сегодняшний день коснулось, выше раза в три-четыре для „омикрон“-штамма», — отметил Чепурнов. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. По данным специалистов ВОЗ, пик заболеваемости «Омикроном» в мире наступит в конце января, пишет RT. Всего в мире COVID-19 заразились более 300 млн человек, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пик заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в России придется на февраль 2022 года. Такое мнение высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — сказал Чепурнов в интервью изданию lenta.ru. Вирусолог отметил, что число заражений штаммом «Омикрон» на его пике превысит 100 тысяч человек в сутки. «Заболеваемость по всем странам, которых это на сегодняшний день коснулось, выше раза в три-четыре для „омикрон“-штамма», — отметил Чепурнов. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. По данным специалистов ВОЗ, пик заболеваемости «Омикроном» в мире наступит в конце января, пишет RT. Всего в мире COVID-19 заразились более 300 млн человек, сообщает телеканал 360.