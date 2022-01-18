Сергей Лавров назвал непродуктивным попытки политизировать постройку газопровода «Северный поток — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прошедшие 18 января в Москве переговоры между представителями России и Германии оказались эффективными. Такую оценку стороны дали на совместной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Дискуссия была полезной, она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях. Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед, преодолевать эти расхождения на благо наших народов и на благо тех задач, которые стоят перед международным сообществом в различных кризисных точках мира», — пояснил Лавров на мероприятии, трансляция которого проходит на youtube-канале МИД РФ.

Во время встречи с российской стороны были также затронуты следующие темы:

Лавров в приветственной речи заявил, что Россия надеется на более конструктивные отношения с Германией, передает «Утро.ру»;

Также он заявил, что российская сторона нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства ФРГ, отмечает RT;

Российские власти надеются, что Германия повлияет на Киев для выполнения украинской стороной минских соглашений. Также были обговорены шаги по содействию урегулированию ситуации с Украиной в «нормандском формате»;

РФ надеется, что кризис на польско-белорусской границе разрешится, и все заинтересованные лица будут прилагать для этого усилия;

Со стороны России нет провокаций Украины;

Москва надеется на продолжение разговора по гарантиям безопасности с западными странами;

Лавров высказался и о новых угрозах санкций со стороны западных стран. Он заявил, что «судить будем по делам».

В свою очередь, Бербок на встрече отметила следующее:

Для поставок газа в ближайшие годы Европе нужен надежный партнер — Россия;

Германия заинтересована в диалоге с РФ по ситуации с возобновляемыми источниками энергии;

Берлин назвал российских военных «у границ» с Украиной угрозой;

Страны должны вместе преодолеть климатический кризис;

Один из важнейших вопросов — безопасность. Германия готова к диалогу с РФ по этому поводу;

Германия готова вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности;

Глава МИД ФРГ заявила об обсуждении сторонами перезапуска «нормандского процесса».

Мероприятие прошло в Москве 18 января. Одним из ключевых тезисов с российской стороны было заявление о контрпродуктивных попытках политизировать постройку газопровода «Северный поток».

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