В ЯНАО из-за угнанного снегохода проверяют полицейских

Неизвестный похитил снегоход у тундровиков, приехавших в Лабытнанги Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Уголовное дело по факту угона снегохода у жителей ямальской тундры в городе Лабытнанги (ЯНАО) удалось возбудить после вмешательства депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина. Как сообщил сам политик на своей странице «ВКонтакте», сейчас в отношении полицейских, изначально убедивших потерпевших написать объяснение так, что они сами оказались виновниками случившегося, ведется проверка.

«Со слов коренных ямальцев, в начале декабря прошлого года, в городе Лабытнанги неизвестными был угнан их снегоход, который хозяева нашли разбитым. Ямальцы обратились в правоохранительные органы. Однако, по словам обратившихся, сотрудники полиции убедили северян подписать протокол о том, что якобы они сами стали виновниками произошедшего», — сообщил депутат.

По словам Вершинина, он был вынужден написать обращение в надзорные органы с просьбой проверить возможные факты неправомерных действий сотрудников полиции. «Уголовное дело по факту угона снегоходной техники возбуждено, по факту склонения сотрудниками полиции к даче заведомо недостоверных объяснений проводится процессуальная проверка», — рассказал политик.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в окружную прокуратуру в УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответов на запросы не поступало.

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