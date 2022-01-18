Иммунолог: от «Омикрона» будут умирать пожилые и дети до 3 лет

19 января 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

В группе риска при «Омикроне» пожилые, хронически больные и дети до 3 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В зоне риска по смертности при «Омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «„Омикрон“ начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице. Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев подтвердил, что пожилые люди, а также дети, вновь оказываются в группах повышенного риска. «Как мы и предполагали, „Омикрон“ бьет по группам риска. Как правило, пожилые люди, особенно имеющие несколько хронических недугов, являются плохими иммунными ответчиками, то есть слабее отвечают на вакцинацию, у них хуже сохраняется титр антител, они менее аффинные, то есть способные связываться с эпитопами мутировавшего коронавируса. В итоге COVID-19, под действием эволюционного давления, устремляется туда, где ему проще всего распространяться. Поэтому сейчас необходимо особо беречь пожилых людей, например, в домах соцобеспечения, сестринского ухода и обеспечить, как им, так и медперсоналу, 100% ревакцинацию», — заявил Токарев. Доктор наук сравнил пятую волну по степени воздействия «Омикрона» на людей преклонного возраста, с первой волной уханьского штамма. «Уханьский штамм пришел на полностью иммунологически наивную популяцию, сейчас же есть вакцина, многие люди переболели COVID-19, но „Омикрон“ научился более эффективно ускользать от иммунного ответа. Поэтому пятая волна отчасти может быть похожа на самую первую волну. При этом вопрос устойчивости иммунитета после „Омикрона“ к другим штаммам коронавируса нуждается в дополнительном изучении», — заявил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что непривитые и не переболевшие COVID-19 пожилые люди, а также граждане с хроническими патологиями, находятся в группе риска. Вакцинированные должны перенести «Омикрон» в легкой форме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В зоне риска по смертности при «Омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «„Омикрон“ начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице. Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев подтвердил, что пожилые люди, а также дети, вновь оказываются в группах повышенного риска. «Как мы и предполагали, „Омикрон“ бьет по группам риска. Как правило, пожилые люди, особенно имеющие несколько хронических недугов, являются плохими иммунными ответчиками, то есть слабее отвечают на вакцинацию, у них хуже сохраняется титр антител, они менее аффинные, то есть способные связываться с эпитопами мутировавшего коронавируса. В итоге COVID-19, под действием эволюционного давления, устремляется туда, где ему проще всего распространяться. Поэтому сейчас необходимо особо беречь пожилых людей, например, в домах соцобеспечения, сестринского ухода и обеспечить, как им, так и медперсоналу, 100% ревакцинацию», — заявил Токарев. Доктор наук сравнил пятую волну по степени воздействия «Омикрона» на людей преклонного возраста, с первой волной уханьского штамма. «Уханьский штамм пришел на полностью иммунологически наивную популяцию, сейчас же есть вакцина, многие люди переболели COVID-19, но „Омикрон“ научился более эффективно ускользать от иммунного ответа. Поэтому пятая волна отчасти может быть похожа на самую первую волну. При этом вопрос устойчивости иммунитета после „Омикрона“ к другим штаммам коронавируса нуждается в дополнительном изучении», — заявил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что непривитые и не переболевшие COVID-19 пожилые люди, а также граждане с хроническими патологиями, находятся в группе риска. Вакцинированные должны перенести «Омикрон» в легкой форме.