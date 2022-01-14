Попова объяснила, для кого особенно опасен «Омикрон»

14 января 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Люди без иммунной защиты входят в группы риска по заражению «Омикроном», сообщила Анна Попова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, больше других рискуют при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что привитые и переболевшие люди также могут заразиться «Омикроном», но перенесут его в легкой форме. «В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты — сегодня максимальные группы риска», — сообщила Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия 24». Также заразиться «Омикроном» рискуют беременные женщины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он настоятельно посоветовал им вакцинироваться от коронавируса. Новые методические рекомендации Минздрава РФ позволяют сделать это после 22 недели беременности. «Омикрон» быстро распространяется и среди детей, уточнил Мурашко. Они составляют 15% от общего числа заболевших. Люди, которые поставили прививку от коронавируса или переболели им, также могут заразиться «Омикроном», напомнила Попова. Но в этом случае течение заболевания будет легким и ограничится симптомами ОРВИ или гриппа. Всего в России зафиксировано 783 случая заражения «Омикроном», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Более 50% пациентов приходится на Москву. Всего «Омикрон» обнаружили в 19 регионах России. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, больше других рискуют при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что привитые и переболевшие люди также могут заразиться «Омикроном», но перенесут его в легкой форме. «В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты — сегодня максимальные группы риска», — сообщила Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия 24». Также заразиться «Омикроном» рискуют беременные женщины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он настоятельно посоветовал им вакцинироваться от коронавируса. Новые методические рекомендации Минздрава РФ позволяют сделать это после 22 недели беременности. «Омикрон» быстро распространяется и среди детей, уточнил Мурашко. Они составляют 15% от общего числа заболевших. Люди, которые поставили прививку от коронавируса или переболели им, также могут заразиться «Омикроном», напомнила Попова. Но в этом случае течение заболевания будет легким и ограничится симптомами ОРВИ или гриппа. Всего в России зафиксировано 783 случая заражения «Омикроном», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Более 50% пациентов приходится на Москву. Всего «Омикрон» обнаружили в 19 регионах России. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон».