В России начали продавать «красивые» свадебные даты

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Бракосочетание в день семьи, любви и верности во время коронавируса. Курган, свадьба, жених и невеста, медицинская маска, бракосочетание, масочный режим
В интернете продают зеркальную дату регистрации брака Фото:

В российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет.

«Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами и отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — указано в объявлении на «Авито». Житель Пятигорска (Ставрополье) выставил цену 350 тысяч рублей.

  • Такую же цену предлагают в Уфе за возможность сыграть свадьбу 22 февраля, сообщается в объявлении на «Авито»;
  • В Санкт-Петербурге за возможность заключить брак в эту дату предлагают отдать 3,5 млн рублей. Объявление было закрыто спустя три часа после публикации на «Авито», передают «Невские новости»;
  • Молодоженам Подмосковья предложили заплатить 22 022 022 рублей за дату 22.02.2022, сообщает «Комсомольская правда»;
  • В Казани цена поменьше. 100 тысяч рублей стоит зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. Пользователь опубликовал объявление на «Авито». В другом объявлении на этом же сервисе житель Казани указал стоимость 50 тысяч рублей;
  • Житель Новосибирской области также продает дату регистрации за 100 тысяч рублей. Объявление опубликовано на «Авито»;
  • В поселке Тербуны Липецкой области просят 150 тысяч рублей за возможность расписаться 22 февраля;
  • В Ростовской области придется отдать 200 тысяч рублей за шанс зарегистрироваться в «красивую» дату, сообщается в объявлении на «Авито».

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В российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. «Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами и отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — указано в объявлении на «Авито». Житель Пятигорска (Ставрополье) выставил цену 350 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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