В России начали продавать «красивые» свадебные даты

В российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет.
«Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами и отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — указано в объявлении на «Авито». Житель Пятигорска (Ставрополье) выставил цену 350 тысяч рублей.
Такую же цену предлагают в Уфе за возможность сыграть свадьбу 22 февраля, сообщается в объявлении на «Авито»;
В Санкт-Петербурге за возможность заключить брак в эту дату предлагают отдать 3,5 млн рублей. Объявление было закрыто спустя три часа после публикации на «Авито», передают «Невские новости»;
Молодоженам Подмосковья предложили заплатить 22 022 022 рублей за дату 22.02.2022, сообщает «Комсомольская правда»;
В Казани цена поменьше. 100 тысяч рублей стоит зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. Пользователь опубликовал объявление на «Авито». В другом объявлении на этом же сервисе житель Казани указал стоимость 50 тысяч рублей;
Житель Новосибирской области также продает дату регистрации за 100 тысяч рублей. Объявление опубликовано на «Авито»;
В поселке Тербуны Липецкой области просят 150 тысяч рублей за возможность расписаться 22 февраля;
В Ростовской области придется отдать 200 тысяч рублей за шанс зарегистрироваться в «красивую» дату, сообщается в объявлении на «Авито».
В российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. «Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами и отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы», — указано в объявлении на «Авито». Житель Пятигорска (Ставрополье) выставил цену 350 тысяч рублей.