Глава МИД Великобритании призвала Европу перестать зависеть от РФ

19 января 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Элизабет Трасс назвала «хорошим развитием» слова о возможности остановки «Северного потока — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter. «Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter. «Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT.