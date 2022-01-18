Глава МИД Великобритании призвала Европу перестать зависеть от РФ

Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.
«Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT.
Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter. «Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT.