18 января 2022

Глава МИД Великобритании призвала Европу перестать зависеть от РФ

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Элизабет Трасс назвала «хорошим развитием» слова о возможности остановки «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.

«Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT.

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Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter. «Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа», — заявила Элизабет Трасс, комментируя заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае российского вторжения на Украину. Она назвала такое решение «хорошим развитием» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Российская сторона заявляла о контрпродуктивных попытках политизировать постройку «Северного потока — 2». В Белом доме заявили, что возможность остановки российского газопровода для США является рычагом давления на Россию, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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