18 января 2022
17 января 2022

В Челябинске 91-летний пенсионер сорвался с моста и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, крещенские купания, полиция, полицейская собака
Тело ветерана нашли сотрудники полиции (фото из архива) Фото:

В Челябинске в поселке Старое Першино Металлургического района под мостом нашли тело 91-летнего пенсионера. По словам активистов регионального отделения ОНФ, труженик тыла Эдгар Пацер отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся.

«Эдгар Пацер 13 января отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся. Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва на краю узкого мостика. Мы обратились в прокуратуру, а также в администрацию Челябинска и требуем принять меры безопасности. Несмотря на возраст, погиб человек с крепким здоровьем, который ничем не болел», — сообщили в ОНФ.

По словам местных жителей, этот мостик — единственный путь к школам и магазину. В 2012 году мостик был оборудован перилами, однако сегодня тропинка шириной в полметра над рекой ничем не огорожена.

«Видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Какое-то время он пытался выбраться — в руке был зажат пучок засохшей травы, но не смог и замерз. Его тело обнаружила полиция», — рассказала общественникам падчерица погибшего Наталья Савостьева.

В администрации Металлургического района URA.RU сообщили, что глава Сергей Кочетков находится на выезде. В районной мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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В Челябинске в поселке Старое Першино Металлургического района под мостом нашли тело 91-летнего пенсионера. По словам активистов регионального отделения ОНФ, труженик тыла Эдгар Пацер отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся. «Эдгар Пацер 13 января отправился в магазин за продуктами, но домой не вернулся. Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва на краю узкого мостика. Мы обратились в прокуратуру, а также в администрацию Челябинска и требуем принять меры безопасности. Несмотря на возраст, погиб человек с крепким здоровьем, который ничем не болел», — сообщили в ОНФ. По словам местных жителей, этот мостик — единственный путь к школам и магазину. В 2012 году мостик был оборудован перилами, однако сегодня тропинка шириной в полметра над рекой ничем не огорожена. «Видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Какое-то время он пытался выбраться — в руке был зажат пучок засохшей травы, но не смог и замерз. Его тело обнаружила полиция», — рассказала общественникам падчерица погибшего Наталья Савостьева. В администрации Металлургического района URA.RU сообщили, что глава Сергей Кочетков находится на выезде. В районной мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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