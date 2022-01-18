Челябинский депутат Гартунг доказал, что он не американский шпион

Гартунг (на фото) отсудил у политика из Златоуста 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг в суде доказал, что обвинения в том, что он американский шпион — это клевета. За распространение предвыборной клеветы златоустовца и активиста НОД (Национально-освободительное движение) Дмитрия Акатышева оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«В этих листовках было написано, что я американский шпион. Понятно, что это абсурд. Можно было бы бросить это дело (в конце концов, прошло шесть лет) и забыть, но я добился суда и обвинительного приговора. И вот почему. Избиратели, поверив в ложь, принимают неправильные решения на выборах. И за эти ошибки платит потом вся страна», — цитирует Гартунга сайт регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

В феврале и марте 2015 года в Златоусте активисты НОД провели пикеты, где раздавали листовки, содержимое которых суд спустя шесть лет признал клеветой. В ходе расследования выяснилось, что макет листовки разработал златоустовский политик, координатор местного НОД Дмитрий Акатышев.

По словам Гартунга, Акатышев не скрывал, что это был политический заказ, но побоялся в суде назвать заказчиков. URA.RU связалось с Дмитрием Акатышевым, и он сообщил, что не согласен с вынесенным приговором и штрафом в 200 тыс. рублей. В ближайшее время он собирается обжаловать приговор и подаст на апелляцию и кассацию.

«Я не изготавливал эти листовки. В суде прозвучала очень расплывчатая формулировка, что я якобы изготавливал листовки в составе неопределенных лиц. В суде не смогли установить ни точное время, ни дату изготовления этих агиток. Так любого можно привлечь. Сейчас у меня есть удостоверение работника СМИ, и суд посчитал, что значит, что я мог их изготавливать. Но удостоверения журналиста на момент распространения листовок у меня еще не было, я получил его позже», — заявил URA.RU Акатышев.

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