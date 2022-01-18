В Екатеринбурге это уже не первый скандал с кондуктором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции Екатеринбурга установили личность женщины-кондуктора, которая нецензурно оскорбила пожилую пассажирку в автобусе. Гражданка одной из среднеазиатских республик находилась и работала на территории России без разрешения, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. Она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Кондуктор пояснила, что раскаивается в своем поступке, и принесла извинения», — рассказали представители полиции.

В отношении грубиянки составили четыре административных протокола. Ей придется нести ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм — отсутствие маски. Будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории России.

Инцидент произошел в автобусе 42-го маршрута, который вез пассажиров из «Меги». Пенсионерка сделала замечание относительно скользкого порога автобуса. Кондуктор обматерила пожилую женщину. По сообщениям СМИ, среди прочих оскорблений она крикнула ей фразу: «Ты дочь собаки, шлюха!».

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