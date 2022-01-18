18 января 2022

Кондуктор, обматерившая екатеринбурженку, оказалась нелегалкой. Видео

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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, кондуктор, билет на автобус, пазик, автобус, маршрутка, паз
В Екатеринбурге это уже не первый скандал с кондуктором Фото:

Сотрудники полиции Екатеринбурга установили личность женщины-кондуктора, которая нецензурно оскорбила пожилую пассажирку в автобусе. Гражданка одной из среднеазиатских республик находилась и работала на территории России без разрешения, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. Она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Кондуктор пояснила, что раскаивается в своем поступке, и принесла извинения», — рассказали представители полиции.

В отношении грубиянки составили четыре административных протокола. Ей придется нести ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм — отсутствие маски. Будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории России.

Инцидент произошел в автобусе 42-го маршрута, который вез пассажиров из «Меги». Пенсионерка сделала замечание относительно скользкого порога автобуса. Кондуктор обматерила пожилую женщину. По сообщениям СМИ, среди прочих оскорблений она крикнула ей фразу: «Ты дочь собаки, шлюха!».

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Сотрудники полиции Екатеринбурга установили личность женщины-кондуктора, которая нецензурно оскорбила пожилую пассажирку в автобусе. Гражданка одной из среднеазиатских республик находилась и работала на территории России без разрешения, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. Она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Кондуктор пояснила, что раскаивается в своем поступке, и принесла извинения», — рассказали представители полиции. В отношении грубиянки составили четыре административных протокола. Ей придется нести ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм — отсутствие маски. Будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории России. Инцидент произошел в автобусе 42-го маршрута, который вез пассажиров из «Меги». Пенсионерка сделала замечание относительно скользкого порога автобуса. Кондуктор обматерила пожилую женщину. По сообщениям СМИ, среди прочих оскорблений она крикнула ей фразу: «Ты дочь собаки, шлюха!».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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