18 января 2022
17 января 2022

Путин назначил первого заместителя главы СУ СК Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Валерий Сафонов приступил к обязанностям с 19 января Фото:

Первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю назначен генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. Соответствующий указ подписал президент России Владими Путин, сообщается на сайте ведомства.

«Указом президента РФ на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор юстиции Сафонов Валерий Александрович», — сообщается на сайте ведомства. С 19 января силовик приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее Сафонов занимал аналогичную должность в СУ СКР по Волгоградской области. URA.RU рассказывало, что с сентября 2021 году пермское управление СК осталось без руководства после смерти прежнего главы ведомства Сергея Сарапульцева. По одной из версий, Сарапульцев мог совершить самоубийство.

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Первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю назначен генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. Соответствующий указ подписал президент России Владими Путин, сообщается на сайте ведомства. «Указом президента РФ на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор юстиции Сафонов Валерий Александрович», — сообщается на сайте ведомства. С 19 января силовик приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее Сафонов занимал аналогичную должность в СУ СКР по Волгоградской области. URA.RU рассказывало, что с сентября 2021 году пермское управление СК осталось без руководства после смерти прежнего главы ведомства Сергея Сарапульцева. По одной из версий, Сарапульцев мог совершить самоубийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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