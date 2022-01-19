Эрдоган позвал Путина и Зеленского мириться в Турцию

Эрдоган предлагает Путину и Зеленскому провести переговоры в ТурцииФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну коллег — российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Турецкий лидер предлагает им провести переговоры. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган пригласил [Путина и Зеленского] приехать в Турцию. Разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал он 19 января турецкой газете Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну коллег — российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Турецкий лидер предлагает им провести переговоры. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган пригласил [Путина и Зеленского] приехать в Турцию. Разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал он 19 января турецкой газете Sabah.