Эрдоган позвал Путина и Зеленского мириться в Турцию

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган предлагает Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну коллег — российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Турецкий лидер предлагает им провести переговоры. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган пригласил [Путина и Зеленского] приехать в Турцию. Разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал он 19 января турецкой газете Sabah.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в страну коллег — российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Турецкий лидер предлагает им провести переговоры. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган пригласил [Путина и Зеленского] приехать в Турцию. Разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал он 19 января турецкой газете Sabah.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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