В Кургане резко вырос спрос на загородные дома

Спрос на загородные дома за два года вырос на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за два года на 30% вырос спрос на загородные дома. Об увеличении интереса к этой недвижимости URA.RU сообщили участники местного рынка.

«Больше стали брать дома и земельные участки. Очень большой спрос. <…> [Спрос] в 2021 году, по сравнению с 2019-м, вырос на 30%. Люди от 28-29 лет желают взять дом на земле», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

При этом, по ее словам, в большинстве случаев документы на земельные участки у владельцев не оформлены. Из-за этого срок оформления сделки увеличивался на полтора месяца. Президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов также подтвердил URA.RU, что спрос на дома вырос, и, по его словам, он более выражен в теплое время. Он отметил, что самыми популярными являются готовые дома в низком ценовом сегменте, а обладатели больших сумм предпочитают сами строить себе жилье. По словам Медведевой, в Кургане вырос спрос и на дома стоимостью от четырех до шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «БК Недвижимость», в Кургане в 2022 году продолжит расти стоимость вторичного жилья. Рост цен на жилье в городе в 2021 году, в том числе, зафиксировали в компании «Этажи».

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