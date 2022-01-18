Чиновник из мэрии Ханты-Мансийска переезжает в Нефтеюганск

Александр Комарницкий меняет место работы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий ушел в отставку. Ему предложена должность главы комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте столицы ХМАО.

«Комарницкий уже уволился из администрации Ханты-Мансийска. Он сам из Нефтеюганска, и когда подвернулась возможность вернуться домой, то чиновник решил этим воспользоваться», — сообщил инсайдер. В управлении общественных связей мэрии Ханты-Мансийска подтвердили информацию об уходе Комарницкого. «Временно исполняет обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Киприянова», — прокомментировали ситуацию в мэрии окружной столицы.

Сам Комарницкий в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что не располагают информацией о назначении чиновника на должность председателя комитета по физической культуре и спорту.

Прежний куратор спорта в администрации Нефтеюганска Виктор Федин ушел с поста после скандала. Выяснилось, что к его назначению возникли вопросы, поскольку он не находился в кадровом резерве мэрии на эту должность.

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