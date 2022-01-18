18 января 2022
17 января 2022

Чиновник из мэрии Ханты-Мансийска переезжает в Нефтеюганск

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Александр Комарницкий меняет место работы Фото:

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий ушел в отставку. Ему предложена должность главы комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте столицы ХМАО.

«Комарницкий уже уволился из администрации Ханты-Мансийска. Он сам из Нефтеюганска, и когда подвернулась возможность вернуться домой, то чиновник решил этим воспользоваться», — сообщил инсайдер. В управлении общественных связей мэрии Ханты-Мансийска подтвердили информацию об уходе Комарницкого. «Временно исполняет обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Киприянова», — прокомментировали ситуацию в мэрии окружной столицы.

Сам Комарницкий в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что не располагают информацией о назначении чиновника на должность председателя комитета по физической культуре и спорту.

Прежний куратор спорта в администрации Нефтеюганска Виктор Федин ушел с поста после скандала. Выяснилось, что к его назначению возникли вопросы, поскольку он не находился в кадровом резерве мэрии на эту должность.

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Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий ушел в отставку. Ему предложена должность главы комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте столицы ХМАО. «Комарницкий уже уволился из администрации Ханты-Мансийска. Он сам из Нефтеюганска, и когда подвернулась возможность вернуться домой, то чиновник решил этим воспользоваться», — сообщил инсайдер. В управлении общественных связей мэрии Ханты-Мансийска подтвердили информацию об уходе Комарницкого. «Временно исполняет обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Киприянова», — прокомментировали ситуацию в мэрии окружной столицы. Сам Комарницкий в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска заявили, что не располагают информацией о назначении чиновника на должность председателя комитета по физической культуре и спорту. Прежний куратор спорта в администрации Нефтеюганска Виктор Федин ушел с поста после скандала. Выяснилось, что к его назначению возникли вопросы, поскольку он не находился в кадровом резерве мэрии на эту должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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