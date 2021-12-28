Из мэрии Нефтеюганска после скандала уходит чиновник

Виктор Федин собирается уехать из Югры на ПМЖ в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Нефтеюганска Виктор Федин написал заявление на увольнение по собственному желанию. К нему возникли вопросы о квалификации при трудоустройстве. Об этом URA.RU сообщил источники, близкие к мэрии.

«Федин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он уходит из администрации по семейным обстоятельствам и вообще собирается уехать из Югры. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уже подписала распоряжение об увольнении», — сообщил инсайдер. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Другой собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Нефтеюганска считает, что вопрос об отставке Федина так или иначе был бы решен. «В момент, когда его брали на работу, он не состоял в кадровом резерве городской администрации на эту должность. И вообще не имел отношение к спорту. Так что не зря с приходом нового главы Нефтеюганска в администрации началась служебная проверка по этому поводу», — сообщил источник. Сам Федин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что с поста председателя спорткомитета мэрии Нефтеюганска был уволен Игорь Крутько. Федин в должности чиновника городской администрации проработал с августа.

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