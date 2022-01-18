Гонщики на картах захватили парковку тюменского ЖК

19 января 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

По выходным любители картинга устраивают на парковке тюменского ЖК гоночные заезды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Любители картинга устраивают гоночные заезды на парковке дома на улице Велижанской, 66 в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, из-за гонщиков пользоваться парковкой по выходным стало опасно. «По субботам и воскресеньям на парковку приезжают какие-то пикапы, разгружают карты и начинают гонять. Мало того, что из-за этого оставлять там машину страшно, так еще и шум стоит на всю округу: детей на дневной сон не уложить, самим не отдохнуть», — пояснил в беседе с URA.RU один из горожан. Другой житель многоэтажки добавил, что отдаленная парковка ЖК «Заречный» уже давно считается среди местных жителей самой проблемной. «Застройщик в нашем ЖК предусмотрел огромное пространство для парковки автомобилей. Говоря простыми словами, места хватает всем. Отдаленной парковкой жильцы наших новостроек практически не пользуются. Зато ее облюбовала автошкола для проведения практических занятий и любители ночных гонок, из-за рева машин которых просто невозможно уснуть. Теперь вот владельцы картингов добавились. Просто сказка!» — заявил тюменец в беседе с агентством. В региональном управлении ГИБДД URA.RU сообщили, что в случае подобных заездов необходимо обращаться в полицию. «Нужно звонить по номеру 112 либо 102 и сообщать о подобных ситуациях. После этого приедет экипаж и будет разбираться уже на месте», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Любители картинга устраивают гоночные заезды на парковке дома на улице Велижанской, 66 в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, из-за гонщиков пользоваться парковкой по выходным стало опасно. «По субботам и воскресеньям на парковку приезжают какие-то пикапы, разгружают карты и начинают гонять. Мало того, что из-за этого оставлять там машину страшно, так еще и шум стоит на всю округу: детей на дневной сон не уложить, самим не отдохнуть», — пояснил в беседе с URA.RU один из горожан. Другой житель многоэтажки добавил, что отдаленная парковка ЖК «Заречный» уже давно считается среди местных жителей самой проблемной. «Застройщик в нашем ЖК предусмотрел огромное пространство для парковки автомобилей. Говоря простыми словами, места хватает всем. Отдаленной парковкой жильцы наших новостроек практически не пользуются. Зато ее облюбовала автошкола для проведения практических занятий и любители ночных гонок, из-за рева машин которых просто невозможно уснуть. Теперь вот владельцы картингов добавились. Просто сказка!» — заявил тюменец в беседе с агентством. В региональном управлении ГИБДД URA.RU сообщили, что в случае подобных заездов необходимо обращаться в полицию. «Нужно звонить по номеру 112 либо 102 и сообщать о подобных ситуациях. После этого приедет экипаж и будет разбираться уже на месте», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.