«Газпром» выиграл аукцион на разработку месторождения в ЯНАО

Западно-Малыгинский участок обошелся компании в 1,3 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Западно-Малыгинский участок Тамбейского месторождения на полуострове Ямал выкуплен компанией «Газпром» за 1,3 млрд рублей. Это в 2,5 раза выше стартовой цены аукциона.

«Первоочередная задача — организация комплекса геологоразведочных работ», — приводит «Коммерсант» комментарий «Газпрома». Торги вызвали интерес нескольких участников: кроме «Газпрома», на Западно-Малыгинский участок претендовали две структуры «НОВАТЭКа», компании «УДС нефть» (принадлежит экс-депутату Госсовета Удмуртии Алексею Чулкину) и «Ямал Север» (входит в фонд «Энергия» Игоря Юсуфова).

При этом Роснедра 19 января объявили о еще одном аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Тамбейский в ЯНАО. Стартовый размер разового платежа составляет 122 миллиона рублей, на участке площадью 2199 кв. км отсутствуют открытые месторождения углеводородов.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО за 17 миллиардов рублей. Таким образом, за Западно-Малыгинский и Восточно-Малыгинский участки в общей сложности концерн заплатил порядка 14 миллиардов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам