Челябинского чиновника без QR-кода отстранили от работы

Чиновник предпочел уволиться, чем вакцинироваться и получить QR-код (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудника Главного управлении молодежной политики Челябинской области отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«В Главном управлении молодежной политики региона один сотрудник был отстранен от работы из-за отсутствия прививки. Потом он предпочел уволиться, сочтя отказ от прививки более важным, чем сохранение работы», — отметила Гехт.

Первый вице-губернатор также сообщила, что из-за роста заболеваний COVID-19, на дистанционный режим в структурах правительства переведены беременные сотрудницы и пожилые работники. Если понадобится, то на удаленный режим отправят и остальных сотрудников.

Обязательная вакцинация для целого ряда категории граждан введена в регионе с 11 октября. В эту категорию попали и чиновники.