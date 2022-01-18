18 января 2022

Челябинского чиновника без QR-кода отстранили от работы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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QR-код. Челябинск, qr-код, куар код
Чиновник предпочел уволиться, чем вакцинироваться и получить QR-код (фото из архива) Фото:
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Сотрудника Главного управлении молодежной политики Челябинской области отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«В Главном управлении молодежной политики региона один сотрудник был отстранен от работы из-за отсутствия прививки. Потом он предпочел уволиться, сочтя отказ от прививки более важным, чем сохранение работы», — отметила Гехт.

Первый вице-губернатор также сообщила, что из-за роста заболеваний COVID-19, на дистанционный режим в структурах правительства переведены беременные сотрудницы и пожилые работники. Если понадобится, то на удаленный режим отправят и остальных сотрудников.

Обязательная вакцинация для целого ряда категории граждан введена в регионе с 11 октября. В эту категорию попали и чиновники.

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Сотрудника Главного управлении молодежной политики Челябинской области отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «В Главном управлении молодежной политики региона один сотрудник был отстранен от работы из-за отсутствия прививки. Потом он предпочел уволиться, сочтя отказ от прививки более важным, чем сохранение работы», — отметила Гехт. Первый вице-губернатор также сообщила, что из-за роста заболеваний COVID-19, на дистанционный режим в структурах правительства переведены беременные сотрудницы и пожилые работники. Если понадобится, то на удаленный режим отправят и остальных сотрудников. Обязательная вакцинация для целого ряда категории граждан введена в регионе с 11 октября. В эту категорию попали и чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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