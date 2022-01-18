Власти намерены частично обновить троллейбусный парк Екатеринбурга к 2023 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Весь троллейбусный парк Екатеринбурга — 230 машин — находится в изношенном состоянии, рассказал мэру Алексею Орлову директор Орджоникидзевского троллейбусного депо Андрей Буздыган. Градоначальник сообщил журналистам, что администрация готовится к переговорам с Минтрансом РФ, передает корреспондент URA.RU.

«Средний срок эксплуатации троллейбусов — 25 лет, нормативный показатель — 10 лет», — сказал Буздыган. «Возраст почтенный», — констатировал Орлов.

«Предыдущие два года мы в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ занимались обновлением автобусного парка. Сейчас подошло время заниматься обновлением парка электротрансопрта. <…> По троллейбусам есть возможность поучаствовать в нацпроекте. Мы планируем в пятницу встречу в Министерстве транспорта РФ», — анонсировал Орлов.

Параметры обновления он не уточнил. Известно лишь, что один троллейбус стоит 17 миллионов рублей. Чтобы обновить троллейбусный парк полностью, необходимо около 3,5 миллиарда рублей. «Сумма для городского бюджета неподъемная», — объяснил Орлов, уточнив, что частичное обновление парка запланировано к 2023 году.

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