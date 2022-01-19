США выделили Украине 200 млн долларов на защиту от военной угрозы

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Деньги пойдут на военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Госдепартамент США выделит Украине 200 млн долларов. Деньги пойдут на военную помощь. Такую информацию сообщил источник в Госдепе.

«В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать Украине необходимую поддержку», — сказал высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США журналистам, сопровождающим госсекретаря США Энтони Блинкена в его поездке на Украину. Информацию передает агентство Reuters.

О том, что в администрации президента США Джо Байдена в конце декабря 2021 года санкционировали перевод дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, стало известно 11 января этого года. Это произошло на фоне якобы наращивания Россией своих сил вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения. Американские власти убеждены, что Украина должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической «российской угрозы», пишет LIFE. Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы более значительной поддержки от западных партнеров, отмечает RT.

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Госдепартамент США выделит Украине 200 млн долларов. Деньги пойдут на военную помощь. Такую информацию сообщил источник в Госдепе. «В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать Украине необходимую поддержку», — сказал высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США журналистам, сопровождающим госсекретаря США Энтони Блинкена в его поездке на Украину. Информацию передает агентство Reuters. О том, что в администрации президента США Джо Байдена в конце декабря 2021 года санкционировали перевод дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, стало известно 11 января этого года. Это произошло на фоне якобы наращивания Россией своих сил вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения. Американские власти убеждены, что Украина должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической «российской угрозы», пишет LIFE. Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы более значительной поддержки от западных партнеров, отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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