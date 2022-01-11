CNN: США тайно выделили Украине 200 млн долларов на войну

В Белом доме согласовали выделение 200 млн долларов на дополнительную военную помощь Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В администрации президента США Джо Байдена в конце декабря 2021 года санкционировали перевод дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Перевод связывают с тем, что в США обеспокоены возможным вторжением России в Украину, сообщает CNN.

«В администрации президента США Джо Байдена без лишнего шума санкционировали дополнительную помощь Украине в размере 200 млн долларов в конце декабря. Это произошло на фоне наращивания Россией своих сил вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения», — пишет в своем twitter-аккаунте журналистка CNN Кайли Этвуд, ссылаясь на собственные источники.

Ранее американские эксперты по вопросам России призвали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отправить на Украину больше оружия. Они заявляют, что усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины — главная задача Запада.