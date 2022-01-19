Госдеп США намерен наказать Россию за посягательство на Украину

19 января 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Россия считает, что может менять силой границы соседа, заявили в США Фото: Александр Елизаров © URA.RU Россия считает, что может устанавливать свою сферу влияния на Украине, но в США не согласны в этим и не смогут оставить безнаказанным такое поведение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Одна страна — Россия — своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо ее народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры», — сказал Энтони Блинкен в интервью интернет-изданию Crooked Media, передает ТАСС. По его словам, в таком случае другие автократические страны могут заявлять о притязаниях на сферу влияния, что приведет к конфликту и хаосу, а также к подрыву демократического устройства других государств. Блинкен отметил, что из-за этого США беспокоятся по поводу вопросов, которые возникают «за полмира от Америки». Об этом политик сообщил перед вылетом в Киев, он планирует там встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. В пятницу он собирается встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения обсуждения вопросов безопасности. Россия в декабре представила НАТО соглашение о безопасности. Москва требует не расширяться на Украину и не включать ее в альянс. В январе прошли переговоры с США и заседание совета Россия — НАТО. Стороны не пришли к единому мнению. В НАТО не считают, что расширение будет актом агрессии, передают «Дни.ру». Также страны сами имеют право определять свое будущее, так генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу членства Украины. В России ждут письменного ответа по поводу вопросов безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия считает, что может устанавливать свою сферу влияния на Украине, но в США не согласны в этим и не смогут оставить безнаказанным такое поведение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Одна страна — Россия — своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо ее народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры», — сказал Энтони Блинкен в интервью интернет-изданию Crooked Media, передает ТАСС. По его словам, в таком случае другие автократические страны могут заявлять о притязаниях на сферу влияния, что приведет к конфликту и хаосу, а также к подрыву демократического устройства других государств. Блинкен отметил, что из-за этого США беспокоятся по поводу вопросов, которые возникают «за полмира от Америки». Об этом политик сообщил перед вылетом в Киев, он планирует там встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. В пятницу он собирается встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения обсуждения вопросов безопасности. Россия в декабре представила НАТО соглашение о безопасности. Москва требует не расширяться на Украину и не включать ее в альянс. В январе прошли переговоры с США и заседание совета Россия — НАТО. Стороны не пришли к единому мнению. В НАТО не считают, что расширение будет актом агрессии, передают «Дни.ру». Также страны сами имеют право определять свое будущее, так генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу членства Украины. В России ждут письменного ответа по поводу вопросов безопасности.