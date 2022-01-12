НАТО отказывается идти на компромисс с РФ по Украине

12 января 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

В НАТО высказались по поводу требований России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса. «НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Мы не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран. Члены НАТО сохраняют право защищать и оборонять друг друга. Это мы и обсуждали с Россией. В центре внимания была Украина и европейская безопасность», — заявил Столтенберг, трансляция пресс-конференции ведется на youtube-канале ТАСС. Наращивание военной мощи вокруг Украины может продолжиться, считает генсек НАТО. Ранее Россия провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Россия в декабре предложила проект соглашения с НАТО. В документе Москва потребовала, чтобы альянс не расширялся на восток и не включал в список стран бывшие союзные республики, в том числе Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса. «НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Мы не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран. Члены НАТО сохраняют право защищать и оборонять друг друга. Это мы и обсуждали с Россией. В центре внимания была Украина и европейская безопасность», — заявил Столтенберг, трансляция пресс-конференции ведется на youtube-канале ТАСС. Наращивание военной мощи вокруг Украины может продолжиться, считает генсек НАТО. Ранее Россия провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Россия в декабре предложила проект соглашения с НАТО. В документе Москва потребовала, чтобы альянс не расширялся на восток и не включал в список стран бывшие союзные республики, в том числе Украину.