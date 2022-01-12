НАТО отказывается идти на компромисс с РФ по Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
В НАТО высказались по поводу требований России Фото:

В НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса.

«НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Мы не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран. Члены НАТО сохраняют право защищать и оборонять друг друга. Это мы и обсуждали с Россией. В центре внимания была Украина и европейская безопасность», — заявил Столтенберг, трансляция пресс-конференции ведется на youtube-канале ТАСС. Наращивание военной мощи вокруг Украины может продолжиться, считает генсек НАТО.

Ранее Россия провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Россия в декабре предложила проект соглашения с НАТО. В документе Москва потребовала, чтобы альянс не расширялся на восток и не включал в список стран бывшие союзные республики, в том числе Украину.

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В НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса. «НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Мы не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран. Члены НАТО сохраняют право защищать и оборонять друг друга. Это мы и обсуждали с Россией. В центре внимания была Украина и европейская безопасность», — заявил Столтенберг, трансляция пресс-конференции ведется на youtube-канале ТАСС. Наращивание военной мощи вокруг Украины может продолжиться, считает генсек НАТО. Ранее Россия провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Россия в декабре предложила проект соглашения с НАТО. В документе Москва потребовала, чтобы альянс не расширялся на восток и не включал в список стран бывшие союзные республики, в том числе Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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