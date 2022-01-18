Инсайд: «завхоз» тюменского правительства уходит в отставку

Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора.
«Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер.
Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое.
Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. «Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое.