18 января 2022

Инсайд: «завхоз» тюменского правительства уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, правительство тюменской области, тюмень
Управделами правительства Виктор Кузнецов покинет пост в конце января Фото:

Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора.

«Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое.

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Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. «Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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