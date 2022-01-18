Инсайд: «завхоз» тюменского правительства уходит в отставку

19 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Управделами правительства Виктор Кузнецов покинет пост в конце января Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. «Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов уходит в отставку в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. «Кузнецов уходит с конце января. Никаких скандалов, чиновник проработал на ответственной должности много лет, оставил после себя только хорошую память. Сейчас главный вопрос — кто его заменит», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Согласно положению, опубликованном на сайте правительства, управделами занимается материально-техническим обеспечением деятельности губернатора и других чиновников. Также ведомство отвечает за приобретение транспорта и техники для нужд правительства, обеспечивает протокольное сопровождение работы главы региона, ведет учет бюджетного имущества и другое.