Курганский перевозчик повысит стоимость проезда в автобусе

Стоимость проезда на маршруте повысится до 30 рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане на автобусном маршруте №366 с 25 января стоимость проезда повысится до 30 рублей. Об этом житель города написал в соцсетях.

«Уважаемые пассажиры! <…> С 25.01.2022 года проезд будет составлять 30 рублей», — указано в объявлении автобуса маршрута №366, которое было размещено в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

В комментариях под постом жители города разделились на две части. Одни возмутились повышением, заявив, что скоро будет дешевле ездить на такси. Другие заметили, что на многих автобусных маршрутах уже около года такая стоимость проезда, и они уже к ней привыкли.

Ранее перевозчики объясняли, что в Кургане стоимость проезда в автобусах повышается из-за нерегулируемого тарифа, с введением которого пришлось дополнительно платить НДС в размере 20%. Они отмечали, что на стоимость также влияет рост цен на запчасти и ГСМ и низкая наполняемость автобусов.

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