В Пермском крае семьи лишились части субсидий на детсад

Теперь родителям придется платить больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамском городском округе Пермского края группа родителей обратилась с коллективным заявлением в городскую прокуратуру. Поводом стало решение властей сократить размер муниципальной субсидии на 45% для детей, которые посещают частный детский сад ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». Об этом URA.RU сообщила жительница Соликамского ГО.

«Для работников „СБП“ плата за садик заключалась только в оплате питания. Мой ребенок пошел туда. Потом я уволилась, но в садике ребенок остался на условиях муниципального заказа. Принимая решение, я понимала, что стоимость за садик для неработников увеличится в разы. Но за счет краевой субсидии (4996 рублей в месяц) и субсидии по муниципальному заказу (2944 рублей в месяц) выходило в целом около 6 тысяч рублей, это было терпимо», — рассказала URA.RU жительница.

В конце декабря 2021 года, по словам мамы ребенка, городские власти в одностороннем порядке внезапно сократили размер субсидии по муниципальному заказу на предоставление услуг дошкольного образования на 45% (с 2944 рублей до 1623 рублей).

«Теперь при всех прочих изменениях за садик мы должны будем платить около 8000 рублей. И вот мы в тупике, потому что эта сумма для нашего семейного бюджета уже ощутимая», — отметила URA.RU жительница.

Для других родителей такое решение также стало «сюрпризом». Жители задаются вопросом, почему произошло снижение субсидии, еще и в середине учебного года. Они уверены — это нарушение принципов равного права на получение государственных гарантий.

«Оказание услуг дошкольного образования является обязанностью муниципалитета, родители вправе выбрать муниципальный или частный детский сад. Из бюджета в образовательные организации перечисляются средства на каждого ребенка. Мы платим налоги. Считаем, что снижение размера субсидии нарушает наши права и права наших детей. Просим провести проверку», — указано в коллективном обращении в прокуратуру.

URA.RU отправили запрос в администрацию Соликамского городского округа с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там пообещали прислать официальный ответ, но на момент публикации материала его не поступило.

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