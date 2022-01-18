В Тюмени многодетным семьям подарили секс-игрушки

19 января 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Набор секс-игрушек принесли на склад, откуда многодетные забирают гуманитарную помощь (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы жертвуют секс-игрушки в общественную организацию многодетных семей «Радость», последний подобный случай произошел на днях. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации Елена Майсюк. «Недавно нам принесли пакет, и когда его стали разбирать обнаружили внутри набор секс-игрушек. Исправных. Это, кстати, не первый такой случай. В позапрошлом году нам „подарили“ сломанный фаллоимитатор, а лет семь назад — новую упаковку анальных шариков. Мы поменяли ее на шампуни, сдали в пункт выдачи товаров интим-магазина», — рассказала URA.RU руководитель общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк. Общественники собирают вещи для семей, состоящих в их организации. Сейчас тюменцы нуждаются в мужской и подростковой одежде и обуви. Женских и детских товаров пока достаточно. Также пожертвовать можно посуду, бытовую химию и прочее. Как говорит Елена Майсюк, многодетным нет разницы, на чем экономить, рады любой помощи. «Нам часто приносят неочевидные вещи. Есть, к примеру, несколько коробок с военной формой. Даже натовской. Есть форма МЧС. Такие вещи стараемся продавать, чтобы собрать деньги на другие нужды», — подчеркивает Елена Майсюк. Помочь многодетным семьям можно обратившись на Геологоразведчиков, 33. Там же находится склад, где нуждающиеся могут выбрать необходимые вещи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменцы жертвуют секс-игрушки в общественную организацию многодетных семей «Радость», последний подобный случай произошел на днях. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации Елена Майсюк. «Недавно нам принесли пакет, и когда его стали разбирать обнаружили внутри набор секс-игрушек. Исправных. Это, кстати, не первый такой случай. В позапрошлом году нам „подарили“ сломанный фаллоимитатор, а лет семь назад — новую упаковку анальных шариков. Мы поменяли ее на шампуни, сдали в пункт выдачи товаров интим-магазина», — рассказала URA.RU руководитель общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк. Общественники собирают вещи для семей, состоящих в их организации. Сейчас тюменцы нуждаются в мужской и подростковой одежде и обуви. Женских и детских товаров пока достаточно. Также пожертвовать можно посуду, бытовую химию и прочее. Как говорит Елена Майсюк, многодетным нет разницы, на чем экономить, рады любой помощи. «Нам часто приносят неочевидные вещи. Есть, к примеру, несколько коробок с военной формой. Даже натовской. Есть форма МЧС. Такие вещи стараемся продавать, чтобы собрать деньги на другие нужды», — подчеркивает Елена Майсюк. Помочь многодетным семьям можно обратившись на Геологоразведчиков, 33. Там же находится склад, где нуждающиеся могут выбрать необходимые вещи.