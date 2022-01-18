В Тюмени многодетным семьям подарили секс-игрушки

Тюменцы жертвуют секс-игрушки в общественную организацию многодетных семей «Радость», последний подобный случай произошел на днях. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации Елена Майсюк.
«Недавно нам принесли пакет, и когда его стали разбирать обнаружили внутри набор секс-игрушек. Исправных. Это, кстати, не первый такой случай. В позапрошлом году нам „подарили“ сломанный фаллоимитатор, а лет семь назад — новую упаковку анальных шариков. Мы поменяли ее на шампуни, сдали в пункт выдачи товаров интим-магазина», — рассказала URA.RU руководитель общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк.
Общественники собирают вещи для семей, состоящих в их организации. Сейчас тюменцы нуждаются в мужской и подростковой одежде и обуви. Женских и детских товаров пока достаточно. Также пожертвовать можно посуду, бытовую химию и прочее. Как говорит Елена Майсюк, многодетным нет разницы, на чем экономить, рады любой помощи.
«Нам часто приносят неочевидные вещи. Есть, к примеру, несколько коробок с военной формой. Даже натовской. Есть форма МЧС. Такие вещи стараемся продавать, чтобы собрать деньги на другие нужды», — подчеркивает Елена Майсюк.
Помочь многодетным семьям можно обратившись на Геологоразведчиков, 33. Там же находится склад, где нуждающиеся могут выбрать необходимые вещи.
Тюменцы жертвуют секс-игрушки в общественную организацию многодетных семей «Радость», последний подобный случай произошел на днях. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации Елена Майсюк. «Недавно нам принесли пакет, и когда его стали разбирать обнаружили внутри набор секс-игрушек. Исправных. Это, кстати, не первый такой случай. В позапрошлом году нам „подарили“ сломанный фаллоимитатор, а лет семь назад — новую упаковку анальных шариков. Мы поменяли ее на шампуни, сдали в пункт выдачи товаров интим-магазина», — рассказала URA.RU руководитель общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк. Общественники собирают вещи для семей, состоящих в их организации. Сейчас тюменцы нуждаются в мужской и подростковой одежде и обуви. Женских и детских товаров пока достаточно. Также пожертвовать можно посуду, бытовую химию и прочее. Как говорит Елена Майсюк, многодетным нет разницы, на чем экономить, рады любой помощи. «Нам часто приносят неочевидные вещи. Есть, к примеру, несколько коробок с военной формой. Даже натовской. Есть форма МЧС. Такие вещи стараемся продавать, чтобы собрать деньги на другие нужды», — подчеркивает Елена Майсюк. Помочь многодетным семьям можно обратившись на Геологоразведчиков, 33. Там же находится склад, где нуждающиеся могут выбрать необходимые вещи.