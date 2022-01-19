Жириновский назвал Украину «пушечным мясом», ненужным НАТО

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский резко высказался о гражданах Украины Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале.

Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны.

Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News.

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Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале. Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны. Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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