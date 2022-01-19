Жириновский назвал Украину «пушечным мясом», ненужным НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале.
Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны.
Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News.
Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале. Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны. Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News.