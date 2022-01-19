Жириновский назвал Украину «пушечным мясом», ненужным НАТО

19 января 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский резко высказался о гражданах Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале. Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны. Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина не сможет вступить в НАТО, потому что не является серьезной страной. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «США невыгодно принимать Украину в НАТО. В нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо. Зачем что-то менять?» — написал он в своем telegram-канале. Он также дополнил, что НАТО — серьезная организация, где «все отчитываются за расходы». По словам лидера ЛДПР, бухгалтерии у Украины нет, ей просто выделяют деньги другие страны. Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представители НАТО продолжают вести свою игру, говоря о готовности обсуждать с Москвой темы, далекие от российских инициатив по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Его слова приводят Nation News.