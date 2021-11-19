Политолог Гращенков предрек объединение QR-кодов и паспортов

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Объединение QR-кодов и паспортов произойдет по всему миру, считает Илья Гращенков Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

QR-коды и паспорта могут объединить в единый документ — ID-карту. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков. Он предположил, что с помощью ID-карты и «цифрового профиля» государство сможет контролировать россиян.

«Вероятно, что в какой-то момент QR-коды и паспорта просто сольются в единый документ — ID-карту (к которой будет привязан „цифровой профиль“) и ее электронную копию для закачки в смартфон. Новый „цифровой профиль“ будет привязан к шести основным базам данных: медицинской, налоговой, ФССП, банки, базе социального мониторинга, полиции», — написал Илья Гращенков в своем telegram-канале.

Политолог считает, что такие паспорта будут внедряться по всему миру, что приведет к цифровой диктатуре. Гращенков привел два варианта, как будут использоваться ID-карты в разных странах. «Западный вектор» предполагает, что «информационный профиль» будут использовать в рекламе — с его помощью будут выстраивать потребительское поведение гражданина, считает политолог. Также возможен китайский вариант, а именно — введение социального рейтинга по примеру Китая, заявил Гращенков.

Ранее политолог обвинил главу Сбербанка Германа Грефа в желании получить контроль над россиянами. Ради этого, считает Гращенков, он настаивает на введении «цифрового профиля». По мнению политолога, после перехода к этой системе власти начнут считывать перемещения россиян и их контакты. Затем введут «электронные деньги», которые позволят Сбербанку контролировать доходы и расходы населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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