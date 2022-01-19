Депутат Госдумы вмешался в скандал с оскорбительным роликом ЦСКА. «Руки надо отрубить»

19 января 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

В ЦСКА извинились перед болельщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об оскорбительном видеоролике футбольного клуба ЦСКА. Клуб хотел презентовать переход турецкого футболиста Юсуфа Языджи и опубликовал видео с перепиской, в котором спортсмена переманивают фразой: «Юсуф! Это Россия, у нас тут много Наташ». Милонов считает, что это оскорбление русских женщин. «Очень печально, что некоторые российские футбольные клубы эксплуатируют негативные зарубежные стереотипы о наших соотечественниках и соотечественницах. Я думаю, за такие „креативы“ нужно отрубать руки по старой турецкой традиции, а также выгонять вон из профессии», — цитирует «Ридус» Виталия Милонова. В турецком жаргоне «Наташами» называют девушек легкого поведения. Милонов отметил, что недостойно унижать русских девушек, называть их пренебрежительно и делать грязные намеки. Правоохранителям стоит проверить ролик на наличие признаков разжигания национальной розни, считает политик. В пресс-службе футбольного клуба извинились перед болельщиками, девушками и Языджи, а также объяснили, как появилось видео. «Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — сказали в ЦСКА. Видео удалили с официальной страницы клуба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об оскорбительном видеоролике футбольного клуба ЦСКА. Клуб хотел презентовать переход турецкого футболиста Юсуфа Языджи и опубликовал видео с перепиской, в котором спортсмена переманивают фразой: «Юсуф! Это Россия, у нас тут много Наташ». Милонов считает, что это оскорбление русских женщин. «Очень печально, что некоторые российские футбольные клубы эксплуатируют негативные зарубежные стереотипы о наших соотечественниках и соотечественницах. Я думаю, за такие „креативы“ нужно отрубать руки по старой турецкой традиции, а также выгонять вон из профессии», — цитирует «Ридус» Виталия Милонова. В турецком жаргоне «Наташами» называют девушек легкого поведения. Милонов отметил, что недостойно унижать русских девушек, называть их пренебрежительно и делать грязные намеки. Правоохранителям стоит проверить ролик на наличие признаков разжигания национальной розни, считает политик. В пресс-службе футбольного клуба извинились перед болельщиками, девушками и Языджи, а также объяснили, как появилось видео. «Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — сказали в ЦСКА. Видео удалили с официальной страницы клуба.