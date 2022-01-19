Зеленский потребовал срочных санкций против России

20 января 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что санкции против России не следует откладывать Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве потребовал срочных санкций против газопровода «Северный поток — 2», так как, по словам Зеленского, президент России Владимир Путин понимает только слово «нет». Об этом пишет американское издание Axios. «Президент был предельно ясен: „Северный поток — 2“ должен быть санкционирован сейчас. Путин не понимает таких расплывчатых угроз. „Если“ нет в его лексиконе. Есть „да“ и есть „нет“», — пишет Axios. Сенаторы США выразили солидарность с Зеленским и отметили, что он лучше понимает Россию. «Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, в лучшем случае нейтральны, а в худшем — фактически подбадривают Путина», — пишет Axios. Ранее президент США Джо Байден пригрозил России «беспрецедентными санкциями» в случае «агрессии» против Украины. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкции США против России не работают, пишет RT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Россия выдержит любые санкции Запада, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве потребовал срочных санкций против газопровода «Северный поток — 2», так как, по словам Зеленского, президент России Владимир Путин понимает только слово «нет». Об этом пишет американское издание Axios. «Президент был предельно ясен: „Северный поток — 2“ должен быть санкционирован сейчас. Путин не понимает таких расплывчатых угроз. „Если“ нет в его лексиконе. Есть „да“ и есть „нет“», — пишет Axios. Сенаторы США выразили солидарность с Зеленским и отметили, что он лучше понимает Россию. «Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, в лучшем случае нейтральны, а в худшем — фактически подбадривают Путина», — пишет Axios. Ранее президент США Джо Байден пригрозил России «беспрецедентными санкциями» в случае «агрессии» против Украины. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкции США против России не работают, пишет RT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Россия выдержит любые санкции Запада, сообщает «Национальная служба новостей».