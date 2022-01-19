Бастрыкин требует отчет по делу о подготовке резни в Челябинске

Бастрыкин (на фото) хочет знать, почему в отношении челябинского студента прекратили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СКР Дениса Колесникова предоставить подробный доклад по делу челябинского студента кулинарного техникума Дениса Куценко. Студент грозился устроить в Челябинске массовую резню, и Бастрыкин хочет знать, какие обстоятельства послужили поводом для прекращения уголовного дела.

«Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России предоставить подробный доклад об обстоятельствах, послуживших основанием для прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении учащегося кулинарного колледжа — Дениса Куценко. Он был задержан в прошлом году в Челябинске после размещения в социальной сети информации о подготовке массового убийства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Намерения Куценко совершить массовое убийство в ходе следствия не подтвердились, в связи с чем, уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 было прекращено.

В отношении Куценко также было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу. Студента также направляли на психиатрическую экспертизу, которая не выявила отклонений у юноши.

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