Назвав это место незаконным, неизвестные установили там же свой павильон Фото: читатель URA.RU

Ночью 19 января в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, на ул. Космонавтов, 45, неизвестные захватили торговую точку. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил пострадавший предприниматель. По его словам, в акции якобы участвовали представители «четырехсотых» — одной из крупных городских группировок, имеющих интерес в сфере нестационарной торговли.

«Павильон с овощами и фруктами стоял у меня несколько лет — все разрешения на работу имеются (я неоднократно проходил через административные проверки). Поздно вечером мне позвонили и рассказали, что мой объект разгромлен и его прямо с продуктами выносят с помощью крана. Те, кто это делал — человек восемь-девять, — тут же установили свой киоск. В разговоре со мной они заявили, что моя точка незаконна и что действуют по указанию районной администрации (хотя, по моим данным, это не так)», — заявил собеседник агентства.

Также он поделился с корреспондентом, что ранее примерно по такой же схеме лишился еще нескольких точек, и павильон на Космонавтов, 45 был последним источником его дохода. Заявление в полицию предприниматель пока не писал. «Самое странное. Когда все это происходило, мимо проезжали два экипажа и даже не остановились», — добавил он.

В районной управе URA.RU заявили, что не принимали каких-либо решений по данному объекту. «Поэтому, если конфликт действительно имел место, указанные лица не могли действовать от имени муниципалитета», — подчеркнули там.

По словам коммерсанта, когда он прибыл на место, там уже работал кран Фото: читатель URA.RU

Поскольку киоск находится на придомовой территории, выносить его должна была не районная администрация, а полиция, утверждает собеседник Фото: читатель URA.RU

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