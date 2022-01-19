В Тюмени проверят слова обвиняемого в убийстве ребенка о пытках

Обвиняемый в убийстве ребенка Виталий Бережной заявил о пытках током во время следствия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Ленинский суд Тюмени прекратил производство по жалобе адвоката обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка Виталия Бережного о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, поскольку ранее оно уже было отменено следствием. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Бережной заявил о том, что признался в совершении преступления под пытками током.

«Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката в интересах Виталия Бережного, в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.09.2021 года по сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в отношении Виталия Бережного. В ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Бережной заявил журналистам о том, что во время следствия его пытали током с помощью динамо-машины, в результате чего он дал признательные показания по делу об убийстве 9-летней девочки. Также он сообщил представителям СМИ о собственной невиновности.

Как ранее писало URA.RU, 9-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено 19 августа того же года. Спустя несколько дней, 25 августа, был задержан подозреваемый в похищении и убийстве, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в совершении преступления.

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