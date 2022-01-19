19 января 2022
18 января 2022

Обвиняемый в убийстве тюменской девочки заявил о пытках током. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Тюмени заявил о том, что не виновен Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Обвиняемый в похищении и убийстве 9-летней девочки в Тюмени Виталий Бережной заявил журналистам, что во время следствия силовики подвергали его пыткам током, чтобы выбить признательные показания. Об этом из Ленинского суда Тюмени сообщает собственный корреспондент URA.RU Ольга Мищенко. В эти минуты там проходит заседание суда по жалобе Бережного на действия силовиков.

«Это называется динамо — машина, она применяется для зарядки, либо подрыва. Испытание током. То есть, меня били током. Все следственные действия проводились в одном помещении. Некому мне было рассказать об этом», — сообщил Бережной журналистам перед началом судебного заседания.

Он добавил, что не признает вину в убийстве 9-летней девочки в Тюмени, которое произошло в конце июня 2021 года. Также Бережной добавил, что в адрес его родственников поступают угрозы от неизвестных людей.

9-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. На протяжении полутора месяцев ее поисками занимались силовики и многочисленные волонтеры. 19 августа 2021 года тело ребенка обнаружили на берегу водоема, находящегося недалеко от места пропажи. Спустя несколько дней, 25 августа, был задержан подозреваемый, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном и был арестован, но позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.

Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень
Виталий Бережной заявил, что силовики выбили из него признательные показания
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Обвиняемый в похищении и убийстве 9-летней девочки в Тюмени Виталий Бережной заявил журналистам, что во время следствия силовики подвергали его пыткам током, чтобы выбить признательные показания. Об этом из Ленинского суда Тюмени сообщает собственный корреспондент URA.RU Ольга Мищенко. В эти минуты там проходит заседание суда по жалобе Бережного на действия силовиков. «Это называется динамо — машина, она применяется для зарядки, либо подрыва. Испытание током. То есть, меня били током. Все следственные действия проводились в одном помещении. Некому мне было рассказать об этом», — сообщил Бережной журналистам перед началом судебного заседания. Он добавил, что не признает вину в убийстве 9-летней девочки в Тюмени, которое произошло в конце июня 2021 года. Также Бережной добавил, что в адрес его родственников поступают угрозы от неизвестных людей. 9-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. На протяжении полутора месяцев ее поисками занимались силовики и многочисленные волонтеры. 19 августа 2021 года тело ребенка обнаружили на берегу водоема, находящегося недалеко от места пропажи. Спустя несколько дней, 25 августа, был задержан подозреваемый, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном и был арестован, но позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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