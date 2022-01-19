В Тюмени детей экстренно эвакуируют из всех школ города

Эвакуация началась после сообщений о минировании учебных заведений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени идет массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. Эвакуация началась после сообщений о минировании учебных заведений.

«В связи с возникновением 20 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — рассказали в инфоценте.

Последний раз эвакуация в школах Тюмени проходила 13 января. Тогда сообщения о минировании не подтвердились, и на следующий день дети вернулись в учебные заведения.