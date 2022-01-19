19 января 2022
18 января 2022

В Тюмени детей экстренно эвакуируют из всех школ города

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, школьники, ученики, дети, школа, 30 школа
Эвакуация началась после сообщений о минировании учебных заведений Фото:

В Тюмени идет массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. Эвакуация началась после сообщений о минировании учебных заведений.

«В связи с возникновением 20 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — рассказали в инфоценте.

Последний раз эвакуация в школах Тюмени проходила 13 января. Тогда сообщения о минировании не подтвердились, и на следующий день дети вернулись в учебные заведения.

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В Тюмени идет массовая эвакуация детей и сотрудников из всех школ города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. Эвакуация началась после сообщений о минировании учебных заведений. «В связи с возникновением 20 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — рассказали в инфоценте. Последний раз эвакуация в школах Тюмени проходила 13 января. Тогда сообщения о минировании не подтвердились, и на следующий день дети вернулись в учебные заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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