В Пермском центре бизнеса второй раз за год сменилось руководство

Учреждение возглавила Мария Шмуратко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципальном учреждении «Пермский центр бизнеса», известном также как Пермский бизнес-инкубатор, второй раз за год сменился руководитель. Исполняющей обязанности директора учреждения назначена Мария Шмуратко, указано в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Исполняющая обязанности директора МКУ „Пермский бизнес-инкубатор“ Шмуратко Мария Сергеевна», — сказано в выписке из ЕГРЮЛ. До этого и. о. директора центра бизнеса являлась Валерия Шмидт. Она возглавила учреждение в июле 2021 года после ухода с поста руководителя Сергея Боринских.

Учредителем бизнес-инкубатора являются городские власти. Организация оказывает информационные и консультационные услуги для начинающих предпринимателей, желающих открыть свое дело. В ряде случаев МКУ «Пермский центр бизнеса» помогает в получении кредита на развитие дела и выходу на местный рынок.