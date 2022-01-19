19 января 2022

В Пермском центре бизнеса второй раз за год сменилось руководство

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Учреждение возглавила Мария Шмуратко Фото:

В муниципальном учреждении «Пермский центр бизнеса», известном также как Пермский бизнес-инкубатор, второй раз за год сменился руководитель. Исполняющей обязанности директора учреждения назначена Мария Шмуратко, указано в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Исполняющая обязанности директора МКУ „Пермский бизнес-инкубатор“ Шмуратко Мария Сергеевна», — сказано в выписке из ЕГРЮЛ. До этого и. о. директора центра бизнеса являлась Валерия Шмидт. Она возглавила учреждение в июле 2021 года после ухода с поста руководителя Сергея Боринских.

Учредителем бизнес-инкубатора являются городские власти. Организация оказывает информационные и консультационные услуги для начинающих предпринимателей, желающих открыть свое дело. В ряде случаев МКУ «Пермский центр бизнеса» помогает в получении кредита на развитие дела и выходу на местный рынок.

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В муниципальном учреждении «Пермский центр бизнеса», известном также как Пермский бизнес-инкубатор, второй раз за год сменился руководитель. Исполняющей обязанности директора учреждения назначена Мария Шмуратко, указано в выписке из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Исполняющая обязанности директора МКУ „Пермский бизнес-инкубатор“ Шмуратко Мария Сергеевна», — сказано в выписке из ЕГРЮЛ. До этого и. о. директора центра бизнеса являлась Валерия Шмидт. Она возглавила учреждение в июле 2021 года после ухода с поста руководителя Сергея Боринских. Учредителем бизнес-инкубатора являются городские власти. Организация оказывает информационные и консультационные услуги для начинающих предпринимателей, желающих открыть свое дело. В ряде случаев МКУ «Пермский центр бизнеса» помогает в получении кредита на развитие дела и выходу на местный рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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