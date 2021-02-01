Губернатор Шумков запустил опрос, который изменит жизнь курганцев

Вадим Шумков спрашивает у курганцев, готовы ли они переехать в село Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков интересуется, готовы ли курганцы переехать в село, если им предоставят бесплатный комплект для строительства дома. Опрос подписчиков он запустил у себя в соцсетях.

«Хотел бы обсудить с вами такой вопрос. Если бы вам предложили готовый домокомплект бесплатно, поехали бы вы в село? При условии, что там есть свободный земельный участок (можно получить без торгов) и понимание, чем заниматься (устроиться на работу на предприятие или соцучреждение либо начать свое дело)», — написал Шумков.

Помимо этого, губернатор интересуется, какую площадь домов курганцы считают оптимальной для села. Предложено два варианта ответа: 50 кв. м и более 70 кв. м. Голосовать можно в сторис на странице Шумкова в Instagram. На момент публикации подавляющее большинство подписчиков губернатора проголосовали за введение такой меры поддержки и за дома площадью более 70 кв. м.

Шумков напомнил, что ранее в регионе появилось несколько вариантов поддержки строительства индивидуального жилья. Это выдача некоторым категориям граждан деревянных домокомплектов по льготной цене и субсидии до 500 тысяч рублей при строительстве или покупке дома.

«Эти формы поддержки заработали, люди строят и покупают новые дома. Но нам нужно больше. Особенно в сельской местности. Для тех, кто готов там жить и работать», — добавил Шумков. Он отметил, что сейчас началось проектирование в нескольких муниципалитетах сетей под комплексное строительство индивидуального жилья и малоэтажек.

Большинство подписчиков Вадима Шумкова готовы переехать в село ради бесплатного домокомплекта Скрин: Вадим Шумков, Instagram

Курганцы предпочитают дома площадью более 70 кв.м Скрин: Вадим Шумков, Instagram