Челябинцы будут мерзнуть трое суток подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ниже 30 градусов мороза опустится температура в Челябинской области 21, 22 и 23 января. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 21 января, в Челябинской области похолодает до минус 27, в низинах до минус 33 градусов. Местами возможны туманы и изморозь. Ночью 22 и 23 января столбик термометра будет опускаться до этих же отметок», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В дневные часы пятницы, субботы и воскресенья температура будет балансировать на уровне минус 8-17 градусов. Скорость ветра не будет превышать шести метров в секунду, осадков не ожидается.

В столице региона на выходных по ночам прогнозируется мороз 25-27 градусов. Днем термометры покажут минус 10-13 градусов. При этом снега жителям Челябинска не обещают.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС