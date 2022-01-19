19 января 2022

В Челябинской области на выходных похолодает до минус 33 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы будут мерзнуть трое суток подряд Фото:

Ниже 30 градусов мороза опустится температура в Челябинской области 21, 22 и 23 января. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 21 января, в Челябинской области похолодает до минус 27, в низинах до минус 33 градусов. Местами возможны туманы и изморозь. Ночью 22 и 23 января столбик термометра будет опускаться до этих же отметок», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В дневные часы пятницы, субботы и воскресенья температура будет балансировать на уровне минус 8-17 градусов. Скорость ветра не будет превышать шести метров в секунду, осадков не ожидается.

В столице региона на выходных по ночам прогнозируется мороз 25-27 градусов. Днем термометры покажут минус 10-13 градусов. При этом снега жителям Челябинска не обещают.

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Ниже 30 градусов мороза опустится температура в Челябинской области 21, 22 и 23 января. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 21 января, в Челябинской области похолодает до минус 27, в низинах до минус 33 градусов. Местами возможны туманы и изморозь. Ночью 22 и 23 января столбик термометра будет опускаться до этих же отметок», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. В дневные часы пятницы, субботы и воскресенья температура будет балансировать на уровне минус 8-17 градусов. Скорость ветра не будет превышать шести метров в секунду, осадков не ожидается. В столице региона на выходных по ночам прогнозируется мороз 25-27 градусов. Днем термометры покажут минус 10-13 градусов. При этом снега жителям Челябинска не обещают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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