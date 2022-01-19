19 января 2022

ОПГ мигрантов из ХМАО осудили за сбыт наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Преступники проведут в колониях от девяти до 10,5 лет Фото:

В Сургуте суд вынес приговор организованной группе из семи мигрантов, которая занималась распространением наркотиков. У подсудимых было изъято около тысячи свертков с запрещенными веществами общим весом более килограмма. Все получили сроки от девяти до 10 лет и шести месяцев колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении семи участников организованный группы. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой», — говорит пресс-секретарь.

Суд также установил, что общались между собой и продавали наркотики преступники с помощью интернета. Они были задержаны при попытке реализовать очередную партию. По данным следствия, мигрантами — двумя женщинами и пятью мужчинами — было совершено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приговор для распространителей в законную силу еще не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить членов ОПГ из Иркутска. По данным следствия, они раскладывали закладки в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.

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В Сургуте суд вынес приговор организованной группе из семи мигрантов, которая занималась распространением наркотиков. У подсудимых было изъято около тысячи свертков с запрещенными веществами общим весом более килограмма. Все получили сроки от девяти до 10 лет и шести месяцев колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении семи участников организованный группы. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой», — говорит пресс-секретарь. Суд также установил, что общались между собой и продавали наркотики преступники с помощью интернета. Они были задержаны при попытке реализовать очередную партию. По данным следствия, мигрантами — двумя женщинами и пятью мужчинами — было совершено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приговор для распространителей в законную силу еще не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить членов ОПГ из Иркутска. По данным следствия, они раскладывали закладки в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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