ОПГ мигрантов из ХМАО осудили за сбыт наркотиков

Преступники проведут в колониях от девяти до 10,5 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте суд вынес приговор организованной группе из семи мигрантов, которая занималась распространением наркотиков. У подсудимых было изъято около тысячи свертков с запрещенными веществами общим весом более килограмма. Все получили сроки от девяти до 10 лет и шести месяцев колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении семи участников организованный группы. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой», — говорит пресс-секретарь.

Суд также установил, что общались между собой и продавали наркотики преступники с помощью интернета. Они были задержаны при попытке реализовать очередную партию. По данным следствия, мигрантами — двумя женщинами и пятью мужчинами — было совершено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приговор для распространителей в законную силу еще не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить членов ОПГ из Иркутска. По данным следствия, они раскладывали закладки в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.

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