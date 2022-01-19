Избивший врача житель ХМАО избежал наказания

Мужчина напал на доктора после осмотра его жены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бахридин Азимов, избивший врача одной из частных клиник за осмотр своей жены, избежал уголовного наказания. Суд закрыл уголовное дело из-за примирения подсудимого с потерпевшим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе нижневартовского городского суда.

«Сегодня в городском суде Нижневартовска рассматривалось дело, по которому 29-летний мужчина обвинялся в хулиганстве с применением насилия (ст. 213 УК РФ). Суд прекратил дело из-за примирения сторон», — рассказали в пресс-службе.

Азимов напал на врача в сентябре минувшего года. Во время осмотра пациентки дерматовенеролог Владимир Жирноклеев якобы сделал комплимент женщине в хиджабе, сказав, что у нее чистая и красивая кожа. После того как она вышла, забежал ее муж и начал наносить удары доктору на глазах у свидетелей. Жирноклеева увезла скорая помощь, у него были диагностированы побои и сотрясение мозга. Азимова обвиняли в хулиганстве с применением насилия.

Ранее URA.RU сообщало, что суд запретил жителю ХМАО, избившему врача, выходить из дома. Также мужчине нельзя было общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и сетью интернет.

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