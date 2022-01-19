Власти призвали ужесточить масочный режим в торговых центрах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловчанам запретят посещать торговые центры, если в них будут постоянно замечать посетителей, не носящих медицинские маски. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Если [санитарные] требования владельцами [торговых центров] выполняться не будут, мы будем вынуждены ограничивать их работу. Будем вынуждены делать так, чтобы люди не имели возможности туда пройти», — рассказал Креков во время брифинга в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что маски должны проверять не только при входе в торговый центр, но и на кассах, а также при пользовании всеми услугами. Только в таком случае защитная мера будет эффективной, уверен замгубернатора.

Ограничения, введенные в пандемию коронавируса, ослабили перед Новым годом. QR-каникулы длились до 20 января. При этом свердловские власти ужесточили правила посещения госучреждений и санаториев — туда разрешили проходить только с QR-кодом. Это связано с опасностью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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