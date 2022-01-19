19 января 2022

Свердловские власти готовятся запретить работу ТЦ из-за COVID. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Власти призвали ужесточить масочный режим в торговых центрах Фото:

Свердловчанам запретят посещать торговые центры, если в них будут постоянно замечать посетителей, не носящих медицинские маски. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Если [санитарные] требования владельцами [торговых центров] выполняться не будут, мы будем вынуждены ограничивать их работу. Будем вынуждены делать так, чтобы люди не имели возможности туда пройти», — рассказал Креков во время брифинга в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что маски должны проверять не только при входе в торговый центр, но и на кассах, а также при пользовании всеми услугами. Только в таком случае защитная мера будет эффективной, уверен замгубернатора.

Ограничения, введенные в пандемию коронавируса, ослабили перед Новым годом. QR-каникулы длились до 20 января. При этом свердловские власти ужесточили правила посещения госучреждений и санаториев — туда разрешили проходить только с QR-кодом. Это связано с опасностью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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Свердловчанам запретят посещать торговые центры, если в них будут постоянно замечать посетителей, не носящих медицинские маски. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Если [санитарные] требования владельцами [торговых центров] выполняться не будут, мы будем вынуждены ограничивать их работу. Будем вынуждены делать так, чтобы люди не имели возможности туда пройти», — рассказал Креков во время брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что маски должны проверять не только при входе в торговый центр, но и на кассах, а также при пользовании всеми услугами. Только в таком случае защитная мера будет эффективной, уверен замгубернатора. Ограничения, введенные в пандемию коронавируса, ослабили перед Новым годом. QR-каникулы длились до 20 января. При этом свердловские власти ужесточили правила посещения госучреждений и санаториев — туда разрешили проходить только с QR-кодом. Это связано с опасностью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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