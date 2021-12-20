Пропускной режим с использованием QR-кодов в ресторанах сохраняется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Рестораны и кафе Свердловской области смогут работать в ночное время с 22 декабря. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Еще одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он отметил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки ограничительные меры придется вернуть.

Губернатор подчеркнул, что бизнес страдает от COVID-ограничений. При этом некоторые свердловчане сталкиваются с трудностями при покупке подарков.

Ранее свердловские бизнесмены просили Куйвашева разрешить ресторанам работать в ночь. Запрет действует с 26 октября. Губернатор также отменил QR-коды в торговых центрах, уточнив, что ограничительную меру могут вернуть из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Система QR-кодов действует в регионе с 25 октября. Вход в большинство общественных мест запрещен без соответствующего документа.