19 января 2022

Суд смягчил приговор фигуранту дела экс-замглавы свердловского СК

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Избрание меры пресечения Михаилу Бусылко. Екатеринбург, бусылко михаил
Михаилу Бусылко не изменили наказание за получение взятки Фото:
новость из сюжета
Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Суд уменьшил наказание пособнику во взятке экс-замначальника СКР по Свердловской области Михаил Бусылко Владиславу Вострецову, возглавлявшему управление СК по Верхней Пышме. Соответствующее решение приняли судьи Свердловского областного суда.

«Суд изменил приговор Ленинского райсуда и уменьшил наказание Владиславу Вострецову с 9,5 до 7,5 лет колонии строгого режима», — сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Решение в отношении самого Бысылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова изменено не было.

Все трое осужденных заявляли, что не участвовали в коррупционной схеме и просили отменить приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга. Однако прокуратура требовала дополнительно назначить осужденным штраф в шестикратном размере взятки.

Бусылко был задержан во время спецоперациии ФСБ при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 1,8 млн от Владислава Вострецова, игравшего роль посредника. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Бусылко получил взятку за отмену постановления о прекращении уголовного дела.

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Суд уменьшил наказание пособнику во взятке экс-замначальника СКР по Свердловской области Михаил Бусылко Владиславу Вострецову, возглавлявшему управление СК по Верхней Пышме. Соответствующее решение приняли судьи Свердловского областного суда. «Суд изменил приговор Ленинского райсуда и уменьшил наказание Владиславу Вострецову с 9,5 до 7,5 лет колонии строгого режима», — сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Решение в отношении самого Бысылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова изменено не было. Все трое осужденных заявляли, что не участвовали в коррупционной схеме и просили отменить приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга. Однако прокуратура требовала дополнительно назначить осужденным штраф в шестикратном размере взятки. Бусылко был задержан во время спецоперациии ФСБ при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 1,8 млн от Владислава Вострецова, игравшего роль посредника. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Бусылко получил взятку за отмену постановления о прекращении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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