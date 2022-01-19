Суд смягчил приговор фигуранту дела экс-замглавы свердловского СК

20 января 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Михаилу Бусылко не изменили наказание за получение взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку Суд уменьшил наказание пособнику во взятке экс-замначальника СКР по Свердловской области Михаил Бусылко Владиславу Вострецову, возглавлявшему управление СК по Верхней Пышме. Соответствующее решение приняли судьи Свердловского областного суда. «Суд изменил приговор Ленинского райсуда и уменьшил наказание Владиславу Вострецову с 9,5 до 7,5 лет колонии строгого режима», — сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Решение в отношении самого Бысылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова изменено не было. Все трое осужденных заявляли, что не участвовали в коррупционной схеме и просили отменить приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга. Однако прокуратура требовала дополнительно назначить осужденным штраф в шестикратном размере взятки. Бусылко был задержан во время спецоперациии ФСБ при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 1,8 млн от Владислава Вострецова, игравшего роль посредника. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Бусылко получил взятку за отмену постановления о прекращении уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Суд уменьшил наказание пособнику во взятке экс-замначальника СКР по Свердловской области Михаил Бусылко Владиславу Вострецову, возглавлявшему управление СК по Верхней Пышме. Соответствующее решение приняли судьи Свердловского областного суда. «Суд изменил приговор Ленинского райсуда и уменьшил наказание Владиславу Вострецову с 9,5 до 7,5 лет колонии строгого режима», — сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Решение в отношении самого Бысылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова изменено не было. Все трое осужденных заявляли, что не участвовали в коррупционной схеме и просили отменить приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга. Однако прокуратура требовала дополнительно назначить осужденным штраф в шестикратном размере взятки. Бусылко был задержан во время спецоперациии ФСБ при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 1,8 млн от Владислава Вострецова, игравшего роль посредника. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Бусылко получил взятку за отмену постановления о прекращении уголовного дела.