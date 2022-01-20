Депутат Госдумы предложил раньше выплачивать повышенную пенсию

20 января 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Сейчас в России повышенную пенсию выплачивают по достижении 80 лет, напомнил Сергей Миронов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. «В сегодняшней повестке заседания Госдумы стоит законопроект партии „Справедливая Россия — За правду“. Предлагаем повышенную пенсию выплачивать не с 80 лет, а с 75 лет. Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет», — цитирует Сергея Миронова пресс-служба «Справедливой России — За правду». Ранее Госдума в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, передает RT. Доплату получат 30,8 миллиона россиян, сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в среднем страховые пенсии увеличатся на 1 400 рублей. Проиндексировать выплаты пожилым людям выше инфляции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Выплачивать пенсии в новом размере начнут в феврале 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. «В сегодняшней повестке заседания Госдумы стоит законопроект партии „Справедливая Россия — За правду“. Предлагаем повышенную пенсию выплачивать не с 80 лет, а с 75 лет. Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет», — цитирует Сергея Миронова пресс-служба «Справедливой России — За правду». Ранее Госдума в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, передает RT. Доплату получат 30,8 миллиона россиян, сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в среднем страховые пенсии увеличатся на 1 400 рублей. Проиндексировать выплаты пожилым людям выше инфляции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Выплачивать пенсии в новом размере начнут в феврале 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей».