Депутат Госдумы предложил раньше выплачивать повышенную пенсию

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Сейчас в России повышенную пенсию выплачивают по достижении 80 лет, напомнил Сергей Миронов Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«В сегодняшней повестке заседания Госдумы стоит законопроект партии „Справедливая Россия — За правду“. Предлагаем повышенную пенсию выплачивать не с 80 лет, а с 75 лет. Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет», — цитирует Сергея Миронова пресс-служба «Справедливой России — За правду».

Ранее Госдума в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, передает RT. Доплату получат 30,8 миллиона россиян, сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в среднем страховые пенсии увеличатся на 1 400 рублей. Проиндексировать выплаты пожилым людям выше инфляции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Выплачивать пенсии в новом размере начнут в феврале 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей».

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. «В сегодняшней повестке заседания Госдумы стоит законопроект партии „Справедливая Россия — За правду“. Предлагаем повышенную пенсию выплачивать не с 80 лет, а с 75 лет. Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет», — цитирует Сергея Миронова пресс-служба «Справедливой России — За правду». Ранее Госдума в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, передает RT. Доплату получат 30,8 миллиона россиян, сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в среднем страховые пенсии увеличатся на 1 400 рублей. Проиндексировать выплаты пожилым людям выше инфляции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Выплачивать пенсии в новом размере начнут в феврале 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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